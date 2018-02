Marsi, muaji ferr për Milanin (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/02/2018, ora 16:56

Milani ka befasuar të gjithë me ecurinë e shkëkqyer në vitin 2018.Për këtë më meritori është trajneri Gennaro Gattuso, i cili me ardhjen e tij te klubi nga Milano ka ndryshuar rrënjësisht gjërat.Por, tekniku italian dhe djelmoshat e tij kanë një muaj para shumë të vështirë.Së pari presin Interin në San Siro me 4 mars , ndërsa pas katër ditësh luajnë ndeshjen e parë ndaj Arsenalit në UEFA Europa Me 11 mars udhëtojnë në Genoa dhe atmosfera e madhe në "Stadio Luigi Ferraris" nuk është e lehtë për t’u përballuar.Pastaj me 15 mars do të luajnë ndeshjen kthyese ndaj Arsenalit në Emirates dhe pas kësaj ndaj Chievos në Serie A më 18 mars Muajin mars do e mbyllin me super derbin ndaj Juventusit në "Allianz Stadium".Në rast se arrijnë t’i kalojnë me rezultate pozitive shumicën e ndeshjeve në Serie A dhe nuk eliminohen nga Europa League , atëherë po që ky Milan mund të quhet i frikshëm. /albeu.com/