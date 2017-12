Mascherano njihet me klubin e ri, por nuk shkon as në janar dhe as verë

Gjendet gjuha e përbashkët mes Barcelonës dhe Habei Fortune për transferimin e Javier Mascheranos në kampionatin kinez.



El Mundo Deportivo zbulon se klubi “blagrana” do të përfitojë 10 milionë euro nga kartoni i argjentinasit, i cili nuk do të largohet sapo të hapet merkatoja e janarit. Barçka ka kërkuar që 33-vjeçari të qëndrojë deri në



