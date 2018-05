Mata: Duhet të fitojmë FA Cup vetëm për Fergusonin

Menaxheri legjendar i United është duke u shëruar nga gjakderdhja në tru që pësoi këtë fundjavë kurse Mata beson që fitimi i FA Cup do të ishte një fitore për nder të tij.“Këtë të shtunë të gjithë nga ne ishim të mërzitur me lajmin për gjendjen shëndetësore të Sir Alex Ferguson”, tha Mata duke shkruar në bllogun e tij të përjavshëm në faqen e United “Këto rrethana kanë pasur një impakt të madh në Manchester United , siç mund ta imagjinoni. Të gjithë ne jemi afër tij tani, për ti uruar atij shërim të shpejt. Ai ka qenë një figurë unike dhe fondamentale në historinë e futbollit në dekadat e kaluara. Nuk pata fatin që të me trajnojë, ishte fatkeqësi, por tani e di mirë trashëgiminë që ai e ka lënë në këtë klub, me mentalitetin e tij dhe gjenin luftarak fitues që ne duhet ta nderojmë duke fituar tri ndeshjet e fundit të sezonit, veçanërisht FA Cup”, përfundoi Mata . /albeu.com/