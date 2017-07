Matic në Man United? Ja çfarë thotë Mourinho

Shtuar më 30/07/2017, ora 22:18

Jose Mourinho nuk ka treguar nëse Nemanja Matic mund të konsiderohet që tani lojtar i Manchester United Pavarësisht se lojtari është fotografuar me fanellë të “Djajve të Kuq” në qendrën stërvitore në Carrington , portugezi ka hezituar të tregojë se kanë arritur marrëveshje me Chelsean për transferimin e mesfushorit 28 vjeçar.“Nemanja Matic në Man United ? Ai e dëshiron shumë këtë lëvizje, mendoj se kemi shanse. Por, në futboll nuk i dihet asnjëherë derisa të bëhet zyrtare. Kam parë shumë gjëra të ndodhin”, tha Mourinho Matic është fotografuar me numrin 31? Është numër i lirë. Nuk e di nëse ka qenë atje, unë sot nuk kam qenë në Carrington ”, u përgjigj më tej Mou. /albeu.com/