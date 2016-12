Mavraj befason të gjithë: Ky është sulmuesi më i vështirë

Shtuar më 26/12/2016, ora 16:41

Mërgim Mavraj është përballur me shumë sulmues të njohur në Bundesligë, por kjo nuk e ka trembur aspak.Futbollisti më i vështirë me të cilin është përballur nuk është ndonjë nga yjet e mëdhenj që po shkëlqen sot, por 38-vjeçari i Verder Bremenit, Claudio Pizarro.“Po ua them sulmuesin më të vështirë por pa shpjegime: Claudio Pizarro”, tha ai për gazetën Panorama Sport.