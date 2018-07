Mavraj: Dua një tjetër Europian me Shqipërinë

Pas divorcit me Hamburgun, mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Mërgim Mavraj , ka zgjedhur për t’u rikthyer në qytetin e Këlnit, për të vijuar me përgatitjet individuale, deri në momentin e akordit me një skuadër të re.Gjatë qëndrimit në Koln Mavraj nuk i ka shpëtuar intervistës me “Express.de”. Mbrojtësi shqiptar ka folur gjerë e gjatë për situatën në të cilën ai ndodhet, të ardhmen si dhe për festën e Xhakës dhe Shaqirit në Botëror pas golave ndaj Serbisë. Mavraj , po stërviteni në Koln për të mbajtur veten në formë, pse kjo zgjedhje?"Kolni ka qenë dhe është një pjesë e rëndësishme e jetës time. Tani është një moment i veçantë, pasi nuk ka diçka të sigurt për të ardhmen. Ndaj është e rëndësishme që të jem këtu me miq të vërtetë. Mund të kisha shkuar të stërvitesha me Beni Kugel në Mallorka, por këtu në Koln kushtet janë po aq të kompletuara.• Ku do të shkoni më pas?"Është e vështirë të them se ku do të shkoj. Sigurisht, objektivi është që të jetë kategoria e parë, kudo. Ka disa opsione, këtu dhe jashtë. Në moshën 32-vjeçare, nuk mendoj se jam pranë pensionit. Padyshim është edhe një shtysë për të ndëshkuar kritikët të cilët e thonë pikërisht këtë gjë.• Te Kolni ishit një siguri. Pastaj mbrojtja dështoi. Ishte fatale për të dy palët që u larguat, apo jo?"Ishte rruga më e vështirë që zgjodhëm të dy palët. Në fund, rezultati nuk ishte ai që kishim shpresuar. Megjithatë, Hamburgu ishte një eksperiencë e rëndësishme për jetën, ndonëse kapitulli u mbyll pa lavdi. Padyshim, unë do të kisha dashur të luaja në Europë me Këlnin, për këtë nuk ka dyshime.• Si e përjetuat Kupën e Botës? Duhet të keni ndjerë dhembje pasi luajtët një rol të mirë me Shqipërinë në Euro 2016…"Ekipi kombëtar ka qenë motivimi im më i madh në muajt e fundit. Këtë dëshirë, për t’i kthyer diçka mbrapsht njerëzve të mi, kam arritur ta ruaj edhe në një moment të vështirë sportiv, në një moment kur njerëzit nuk kanë shumë respekt ndaj teje. Kjo dëshirë më ka mbajtur gjallë nga ana sportive. Është diçka e këndshme të arrish Europianin me Shqipërinë, dua të punoj për atë objektiv përsëri.• A mund të na i shpjegoni gjestet e Xhakës dhe Shaqirit në Botëror pas golave me Serbinë që sollën kaq polemika?"Historia luan një rol të madh. Ka qenë një periudhë e errët që nuk duhet të përsëritet! Ka pasur luftë mes Shqipërisë dhe Serbisë deri vonë. Fati e desh që prindërit e këtyre djemve të arratiseshin atëherë. Por këto vlera të origjinës, që njeriu i mban në vetvete, nuk harrohen. Xhaka e dashuron Zvicrën, por te Zvicra lufton si një shqiptar. Kjo do të thotë se ata këndojnë këngë shqiptare, festojnë martesat si shqiptarë, ruajnë traditat dhe festojnë me këto simbole. Është diçka e mirë që nuk fshihet një gjë e tillë nga një qenie njerëzore. Duhet të jesh tolerant. Dhe ajo që është më thelbësore, është se golat e tyre kanë ndihmuar më shumë Zvicrën se Shqipërinë", përfundoi Mavraj . /albeu.com/