Max Allegri ka një lajm të mirë për sulmuesin argjentinas

Shtuar më 19/12/2017, ora 20:29

Massimiliano Allegri e ka konfirmuars e Paulo Dybala do të luajë nga fillimi në ndeshjen e nesërme ndaj Genoa në Coppa ItaliaSulmuesi argjentinas, Paulo Dybala në 3 ndeshjet e fundit vazhdimisht ka qenë në bankën rezervë, pasi ka humbur vendin e titullarit në Torino, shkruan Albeu.com.Por, kështu nuk do të jetë edhe në Coppa Italia, kur Juventus të përballet me Genoa, pasi argjentinasi do të luajë nga fillimi i ndeshjes. Dybala , Rugani dhe Bernardeschi do të luajnë”, tha fillimisht Allegri gjatë konferencës për media.“Marchisio është një tjetër lojtar që mund të luajë këtë takim. Nesër është një ndeshje, një objektiv i rëndësishëm, sepse kjo garë është e vlefshme po aq sa liga dhe Champions League”. përfundi Max Allegri /albeu.com/