Mbappe afrohet, Bale largohet! Si ia leverdis Realit?

Shtuar më 06/08/2017, ora 14:24

Gareth Bale mund të jetë i gatshëm të kthehet në Premier League pasi Real Madrid e shtoi interesin për në Kylian Mbappe Përkundër magjisë të mbushur me trofe në Bernabeu, Bale ka luftuar me lëndime. Dhe ai mund të detyrohet të kërkojë ekip tjetër nëse vjen nga Monako, përcjell Albeu.com. Nëse ai duhet të largohet, Manchester United janë favoritët për ta nënshkruar me të. PSG ishte gjithashtu e interesuar por tani është larg uellsianit pas nënshkrimit të Neymar për £ 199 milion. /albeu.com/