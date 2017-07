Mbappe bie pre e gazetarit të Marcas, zbuloni si e provokojnë

Shtuar më 15/07/2017, ora 15:20

Spekulimet mbi të ardhmen e Kylian Mbappe kanë depërtuar në kampin e trajnimit të Monakos në Alpet Zvicerane me sulmuesin duke vendosur një autograf mbi një fanellë të re të tifozëve të Real Madridit.Fillimisht u tha që të mos flisnin me mediat, francezi i tha MARCA se ai është i pasigurtë për të ardhmen e tij. E afrohej nga Raymond, një 14-vjeç i cili i drejtoi një fannelë të re të Realit për ta firmosur, Mbappe refuzoi të nënshkruante fanellën e Los Blancos përcjell Albeu.com."Unë nuk mund të bëj një gjë të tillë në atë uniformë," u përgjigj ai, për të shmangur polemikat e afërta që do të zemëronte klubin e tij. Ndërsa Madridi, Paris Saint-Germain dhe Manchester City vazhdojnë të lidhen me një lëvizje të tijën. /albeu.com/