Mbappe e ardhmja e PSG, lojtari nga sezoni i ardhshëm do të mbaj këtë numër në fanellë

Shtuar më 22/07/2018, ora 19:10

Kylian Mbappe është padiskutim një nga lojtarët më të mirë të Francës por edhe të PSG.Sulmuesi francez është afër shkruajtjes së historisë, pasi mendohet të jetë më favoriti për të fituar Topin e Artë dhe të rrëzojë nga froni Messin dhe Ronaldon.Mbape u ble vjet nga klubi i PSG-së për një vlerë rekord, plot 180 milionë euro kur është vetëm 19 vjeç. Tani klubi francez do që ti tregojë se projektin e së ardhmes do kryhesohet nga ai.Kështu është vendosur që lojtari francez të marrë fanellën me numër 7 ndryshe nga sezoni i kaluar ku mbante fanellën me numër 29. /albeu.com/