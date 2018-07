Mbappe: I rekomandova presidentit Al-Khelaifit transferimin e Kantes tek PSG

Shtuar më 23/07/2018, ora 19:15

Kylian Mbappe e ka pranuar se ai i ka rekomanduar nënshkrimin e mesfushorit të Chelseat, N’Golo Kante , presidentit të Pairs Saitn-Germain, Nasser Al-Khelaifi.“Është e vërtetë që Nasser Al-Khelaifi më ka konsultuar”, ka thënë fillimisht Mbappe për France Football.“I kam thënë përsëri atij se Kante do të ishte i mirë për ekipin tonë”.“Fola me N’Golon gjatë Kupës së Botës, por pa e abuzuar atë, sepse e di se çfarë është kur t’ua shpërlajnë trurin me transferime”.“Në fund, unë vetëm lash disa fjalë në xhepin e tij, që ai duhej t’i merrte në konsideratë sapo të kthehej në shtëpi”, përfundoi Mabppe. /albeu.com/