Mbappe: Mësova shumë nga Buffon, e çuditshme lamtumira e tij nga PSG

Shtuar më 26/06/2020, ora 20:41

Gigi Buffon arriti të lërë gjurmë dhe respekt tek ish-shokët e tij të skuadrës, në Paris.Pavarësisht se kaloi vetëm një sezon me PSG, portieri veteran bardhezi ka mbetur në mendimet e Kylian Mbappé. Duke folur për “L’Equipe” mbi marrëdhënien e tij me Lass Diarra, ylli francezi iu referua gjithashtu “gardianit” të Juventusit: Lass ishte si një vëlla më i madh për mua, të cilit mund t’i besoja. Shpesh më tregonte për karrierën dhe klubet e tij. Kishte mësuar shumë nga gabimet, kështu që më dha këshilla të vlefshme. Ai më ndihmoi në momente të ndërlikuara. E dinte mirë se çfarë do të thotë nivel i lartë në futboll, për çfarë po fliste. Ai luajti në shumë klube, pothuajse kudo. U largua nga shtëpia shumë herët dhe bëri përpara vetëm . Gjithmonë jam i prirur për t’i dëgjuar “pleqtë”. Buffon , gjithashtu, ishte shumë i rëndësishëm për mua. Kam mësuar shumë prej tij”.Mbappé pastaj vazhdoi të shpjegojë si ndodhi lamtumira e 42-vjeçarit italian, pas një sezoni në kryeqytetin francez: “Kishte një efekt të caktuar largimi i Gigi. Lass më foli për planet e tij, e dija se çfarë donte të bënte. Unë jam akoma në kontakt me Buffon . Nuk e imagjinoja që gjërat mund të shkonin aq mirë për të. Po luan akoma te Juventusi, po paraqitet shkëlqyeshëm dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet”.