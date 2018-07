Mbappe te Liverpool, e konfirmon shoku i tij

Shtuar më 20/07/2018, ora 17:28

Blerja e re e Liverpool Fabinho është shprehur shumë entuziast për transferimin e tij në “Anfield”.Ai ka hedhur disa "sulme" kundër kundërshtarëve në Premier League, Manchester Cityt duke thënë se Liverpool do jua merrte titullin “Kemi një skuadër shumë të mirë dhe do të luftojmë për titullin ”, ka thënë ai. “Sapo kam filluar të punoj me shokët e skuadrës dhe kam kuptuar se kemi lojtyarë të shkëlqyer. Ata janë kampionët dhe kanë luajtur shumë mirë sezonin e kaluar, por ne do të bëjmë gjithçka që t’ia marrim titullin atyre dhe t’i bëjmë të gjithë të lumtur”.Por fabinho nuk është ndalur me kaq ai ka thënë se edhe Mbappe do të vinte në Liverpool dhe për këtë ai e kishte telefonuar disa herë.“Kam folur me ta shpesh. Më shumë me Bernardo Silva-n. i kam kërkuar të vij në “Anfield”. ka deklaruar Fabinho . /albeu.com./