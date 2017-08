Mbappen tek PSG po e konfirmojnë të gjithë

Shtuar më 09/08/2017, ora 13:41

Kylian Mbappe ka zgjedhur për tu bashkaur me PSG. Lajmi, i dhënë nga TF1 Telefoot , bëri bujë dhe në mediat spanjolle.Sipas të njëjtit burim sulmuesi francez i Monacos e ka marrë këtë vendim pas blerjes nga klubi parizien të Neymarit , lojtar i cili e admiron Mbappe . Në ditët e ardhshme, duke shtuar Telefoot , PSG do të paraqesë në klubin e Principatës një ofertë prej 155 milionë euro plus bonuset për të arritur tek sulmuesi, përcjell Albeu.com.Një tjetër shumë monstruoze, pas 222 milionshit të paguar ndaj Barcelonës për të thyer klauzolën e kontratës së Neymarit . /albeu.com/