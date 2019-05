Mbrojtësi i Eintracht Frankfurt konfirmon interesimin e Romës për të

Shtuar më 23/05/2019, ora 23:37

Jetro Willems mund të jetë lojtari i ri i Romës nga edicioni i ardhshëm. Mbrojtësi holandez e ka pranuar se do të largohet nga skuadra e tij aktuale Eintracht Frankfurt gjatë afatit kalimtar të verës Në një intervistë për mediat holandeze, mbrojtësi i majtë ka konfirmuar se Roma dhe Newcastle janë skuadrat që po e duan atë.25-vjeçari ka thënë se gjatë verës do të largohet dhe tanimë Frankfurti i ka caktuar edhe çmimin. Roma dhe Newcastle janë dy skuadrat që më duan. Të shohim ku do të shkoj në verë", tha Willems.Gjysmëfinalistët e Ligës së Evropës i kanë caktuar çmimin prej 10 milionë eurove mbrojtësit të majtë.Ish-anëtari i PSV Eindhoven këtë edicion ka zhvilluar 36 ndeshje në të gjitha garat ku ka asistuar në katër gola.