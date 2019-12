Mbrojtësi i River Plate "piketohet" nga Zanetti

Interi shikon sërish në Argjentinë për përforcime.Zëvendëspresidenti i zikaltërve, Javier Zanetti , së fundmi u raportua se ishte në vendlindje për të studiuar goditjen Martinez Quarta, mbrojtësin 23-vjeçar të River Plate dhe një interesim të tillë e konfirmon edhe menaxheri i lojtarit, Gustavo Goni. Ai tha se për futbollistin do të ishte nder të vishte fanellën e Interit, teksa bëri të ditur se ka një klauzolë largimi 22 milionë euro me klubin argjentinas.Gjithsesi, zikaltrit, e shikojnë një goditje të tillë për verën e ardhshme, pasi reparti i mbrojtjes është “ok” dhe në janar prioritet në merkato do të kenë mesfusha dhe sulmi.