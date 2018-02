Mbyllet LOD PyeongChang 2018, Shqipëria dhe Kosova kthehen duarthatë

Shtuar më 25/02/2018, ora 15:57

Kanë përfunduar sot në mesditë me ceremoninë mbyllëse të zhvilluar nga organizatorët, lojërat Olimpike Dimërore në Korenë Jugore.Sportistët swrish kanë dalë në skenë me flamujt e shteteve të tyre. Për Kosovën kjo ishte hera e parë që mori pjesë në Lojërat Dimërore me skitarin Albin Tahirin, derisa Shqipërinë e përfaqësuan Erjon Tola dhe Suela Mëhilli, që nuk arritën në zonën e medaljeve asnjëra nga tre garuesit.Norvegjia është shteti që ka fituar më shumë medalje në Lojërat Olimpike Dimërore të zhvilluara në Korenë e Jugut, ndërsa Kosova dhe Shqipëria e kanë përfunduar olimpiadën pa asnjë medalje Në anën tjetër, Zvicra ka tejkaluar edhe parashikimet duke fituar në përgjithësi 15 medalje , prej tyre pesë të arta, gjashtë të argjendta dhe katër të bronzta dhe duke u renditur në vendin e tetë në përgjithësi në këto Lojëra.Gjermania ishte në vendin e dytë me 31 medalje , prej tyre 14 të arta, duke u pasuar nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Holanda, Suedia, Koreja Jugore e Zvicra ./albeu.com/