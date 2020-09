Me fat u kualifikuan në "Play-Off", Tirana mund të ndeshet përsëri me Crvena Zvezdën

Shtuar më 05/09/2020, ora 11:51

Tirana do të ketë short të vështirë në "play off"-in e Europa League . Bardheblutë me një koeficient modest, 1.475 në turin e katërt, që mund t’i çojë në fazën e grupeve të Europa League , do të përballen në teori me ekipe të vështira.Në fakt, 5 kundërshtarët e mundshëm të Tiranës do të vijnë nga Champions-i , janë të sigurt që do të jenë opsione të forta për bardheblutë. Mes skuadrave janë: Ferencfavosh, Molde, Yang Boys, Dinamo Brest dhe Zagreb, Omonia. Në fund, një opsion është edhe Crvena Zvezda.Nëse eliminohet nga Champions-i , skuadra serbe është një kundërshtar në letër i bardhebluve. Dhe sërish mund të kemi një përballje mes dy klubeve.