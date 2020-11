"Me Klodian Duron ndodhin rrahje të përgjakshme", ish-trajneri i Feronikelit bën deklaratën "bombë"

Shtuar më 12/11/2020, ora 21:26

Feronikeli është duke kaluar një periudhë shumë të vështirë, si në fushë, por edhe jashtë saj.Për shkak të rezultateve të dobëta në fillim të sezonit, klubi ndryshoi trajner , duke i besuar drejtimin e skuadrës trajnerit shqiptar, Klodian Duro , por as me këtë të fundit rezultatet nuk ndryshuan.Në klub mungon edhe harmonia, teksa së fundmi janë larguar edhe dy trajner ë që kanë qenë pjesë e skuadrës prej vitesh, si Ramiz Dervishi dhe Avni Hasani.Pikërisht ky i fundit, për “Zeri.info”, ka bërë një deklaratë bombë, në lidhje me trajnerin Duro . Ai shprehet se në 8 vite te Feronikeli nuk ka parë kurrë jë trajner të keq, duke shtuar më tej se me ardhjen e tij është shtuar edhe dhuna fizike në klub.“Me gjithë respektin për tifozët dhe të gjithë qytetarët e Drenasit, dua ta sqaroj opinionin se unë jam larguar nga klubi para ndeshjes me Drenicën. E gjitha ndodhi për faktin se lojtari Bedri Greca e ka rrahuar duke e gjakosur dhe shkaktuar lëndime të rënda trupore punëtorit të stadiumit. Nuk kam amrrë pjesë në sherr, vetëm se kam ndarë dhimbjen me personin e rrahur.Më pas, trajneri Klodian Duro nëpërmjet gazetarit të klubit më ka njoftuar se unë nuk jam pjesë e klubit.Në vend se të dënohet Greca, u dënova unë, pa arsye. Me ardhjen e trajnerit Duro , është shtuar në klub dhuna psikike, por së fundmi edhe ajo fizike. Me një trajner si Duro i cili është nën çdo nivel nga ana profesionale ai ka edhe luhatje psikike. Mund të them me bindje të plot se tash e tetë vite, kurrë te Feronikeli nuk ka punuar një njeri i tillë si Duro . Në ditët mund të zbulojë edhe më shumë”, u shpreh Hasani.