Me lagimin e Rodrigues, tek Reali shtrohet një pyetje

Shtuar më 11/07/2017, ora 16:00

James Rodriguez sot zyrtarish la Realin e Madridit pas 3 vitesh . Kolumbioani do të bashkohet me ish trajnerin e tij, i cili e salli atë në Madrid, Anceloti.Por kolumbiani duket si i relaksuar me largimin e tij nga Reali dhe përveç kësaj tek madrilenët është shtuar një dilemë. Numri që ai mbarte tani është i lirë dhe nga sot tek kampionët e europës dhe botës nis beteja për një nga numrat më të preferuar, përvjell Albeu.com.Në një ankand të postuar nga MARCA pjesa më e madhe e tifozëve preferojnë që atë numër ta trashëgojë Isco. Duke mposhtur kështu Modriç dhe Asensio. Gjithashtu mundësi për trashëgimin e tij ka dhe Dani Cabellos. /albeu.com