Më në fund Lampard fton yllin shqiptar në stërvitjet e Chelseat

Shtuar më 20/02/2020, ora 12:21

Një futbollist shqiptarë tashmë është bërë shpresë e së ardhmes së Chelseat . Gjiganti anglez tashmë ka nënshkruar kontratë profesionale me Armando Brojën, i cili po kalon nëpër një formë jashtëzakonisht të mirë qe një kohë të gjatë te të rinjtë e Chelseat Shumë shpesh sulmuesi kuq e zi ka qenë edhe protagonist me golat e tij.Forma e tij e mrekullueshme e ka shtyrë Chelsean të nënshkruaj kontratë profesionale dhe menjëherë pas kësaj Broja është ftuar nga Frank Lampard për të stërvitur me ekipin e parë të Chelseat Kjo do të thotë se klubi i madh anglez ka plane afatgjate te lojtari shqiptar.