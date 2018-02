Me shumë gjasa ky do të jetë zëvendësuesi i Neymarit ndaj Real Madridit

Shtuar më 27/02/2018, ora 23:30

Trajnerit Unai Emery duhet të luajë pa sulmuesin Neymar në ndeshjen e kthimit ndaj Real Madridit në UEFA Champions LeagueLëndimi i Neymar ka komplikuar gjërat për Parisienët, që të martën do të ketë ndeshjen e kthimit ndaj Real Francezëve u duhet një fitore më me shumë se sa dy gola pas humbjes 3-1 në "Santiago Bernabeu".Sipas L’Equipe, në vend të Neymar të lënduar, në ndeshjen kundër Spanjollëve nga fillimi pritet të luajë ish-lojtari i kësaj skuadre, Angel Di Maria.Argjentinasi për një vend në formacionin e parë i duhet të konkurrojë me gjermanin Julian Draxler, që po ashtu është i gatshëm për këtë sfidë. /albeu.com/