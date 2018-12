Media britanike: UEFA e manipuloi shortin e Ligës së Kombeve

Shtuar më 03/12/2018, ora 20:45

Përballje emocionuese ka rezervuar shorti gjysmë-final i Ligës së Kombëve ku përballë janë vënë Holanda dhe Anglia."Tre Luanët" do të luajnë ndeshjen e tyre përballë “Tulipanëve” më datë 6 qershor në Guimaraes. Portugalia do të ketë përballë Zvicrën e shqiptarëve në përballjen e saj e cila do të luhet në Porto. Nuk ka kaluar pa debat shorti i hedhur për këto gjysmëfinale.Por është britanikja “The Sun” që shkrun se UEFA ka manipuluar këtë short duke marrë së pari ekipet vendase si Portugalia dhe Holanda e më pas Anglinë dhe Zvicrën