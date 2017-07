Mediat franceze: Neymar i thotë 'po' PSG, por ka një kusht

Shtuar më 26/07/2017, ora 17:27

Në Paris është ndezur festa. të gjithë nga momenti në monet besojnë akoma më shumë për një transferim të mundshëm të brazilianit Neymar Parisien raporton se Neymar i ka konfirmuar PSG se do tu bashkohet për si fillim ai kërkon nënshkrimet e mëtejshme të francezëve me Coutinhon ose Alexis Sanchez . Këtë Neymar e ka kërkuar me pretekstin se ai shkon në Francë për të fituar Ligën e Kampionëve dhe nuk dëshiron të eleminohet lehtësisht, përcjell Albeu.com.PSG i ka të vështira që të dyja pistat , pasi Coutinho fillimisht cilësohet si i pashitshëm dhe së dyti edhe nëse shitet Barcelona është favorite. Ndërsa Sanchez e rriti kërkoesën për pagë kur kuptoi se e kërkon PSG dhe pranoi ti ulej kur diskutohet për Manchester Cityn. /albeu.com/