Mediat spanjolle zbulojnë nëse do luajë Messi në El Clasico

Shtuar më 04/02/2019, ora 16:30

Të mërkurën në mbrëmje, do të luhet ndeshja e parë gjysmëfinale mes Barcelonës dhe Real Madridit, e vlefshme për Kupën e Mbretit.Në kampin katalanas të gjithë janë me zemër të ngrirë. Kjo sepse, flitet se Mesi do të mungojë në sfidë, për shkak të një dëmtimi jo të rëndë muskular që pati në ndeshjen me Valencian Por burime të sigurta nga brenda ekipit bëjnë të ditur për gazetën katalanase “Sport”, se argjentinasi do të luajë normalisht pa asnjë problem, duke qenë se po stërvitet normalisht . /albeu.com/