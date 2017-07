Merr fund çështja "Bellerin", Barcelona nënshkruan me talentin tjetër

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:11

Barça është e qartë për të nënshkruar me Nelson Semedo . Oferta e katalanasve për mbrojtësin e krahut është pranuar nga Sporting Lisbon.Sipas një raporti nga Sport, Aleix Vidal është duke bërë pak për të krijuar përshtypjen e titullarit dhe Sergi Roberto dhe Javier Mascherano nuk janë natyralisht të asaj pozite. Raport nga Sport pohon se Barca është gati të nënshkruajë me mbrojtësin Nelson Semedo , përcjell Albeu.com.Zyrtarët e Barcelonës, Robert Fernandez dhe Javier Bordas, supozohet të jenë në Lisbonë për të bërë mbylljen e transferimit dhe të bien dakord për një kontratë me Semedo Semedo ka bërë 64 paraqitje për ekipin e parë të Benfica deri më tani. Ai është i njohur për stilin e tij të të sulmuarit, të cilin e demonstroi sezonin e kaluar pasi dhuroi 12 asist dhe shenoi dy gola. /albeu.com/