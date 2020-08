Merr fund epoka e Thiago dhe Martinez te Bayern

Shtuar më 30/08/2020, ora 16:49

Sipas drejtorit sportiv të Bayernit, Karl-Heinz Rummenigge, Javier Martines dhe thiago Alcantara do largohen nga klubi gjerman këtë verë.Për Thiagos i interesuar është Liverpooli, ku pritet të paguaj për të rreth 30 milionë euro.“Duket se ai dëshiron të largohet”, tha Rummenigge të dielën për gazetën gjermane “Die Welt”.Kontrata e Thiagos me klubin gjerman përfundon në vitin 2021, prandaj Bayerni dëshiron të përfitojë nga shitja e tij në vend se ta humbasë pa asnjë cent.Edhe situata e Javi Martinez është pak a shumë e ngjashme, kontrata e të cilit me Bayernin mbaron vitin e ardhshëm. Javi po mendon të largohet nga ne. Nëse ai e merr atë vendim përfundimisht, atëherë do të përpiqemi ta gjejmë një zgjidhje”, shtoi ai.