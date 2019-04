Merr fund festimi me shampanjë në Angli

Shtuar më 24/04/2019, ora 16:52

Federata angleze e Futbollit (FA) ndryshon traditën sa u përket festimeve që shoqërojnë kompeticionet e organizuara prej saj, si kampionati dhe kupat, mes të cilave “"FA Cup".Arsyeja është se, ajo dëshiron të respektojë shumë futbollistë myslimanë që luajnë në futbollin e këtij vendi, që e kanë të ndaluar të konsumojnë pije alkoolike, por edhe për të dhënë një lloj këshille për minorenët.Ky vendim do të nisë të aplikohet me finalen e "FA Cup" mes Manchester City dhe Watfordit , e nuk do të ndryshojë aspak formën e festimeve , por vetëm substancën.Në fakt, skuadrave që do të triumfojnë në kompeticionet e Federatës së Futbollit do t’u jepen pije joalkoolike të gazuara, për të çuar deri në fund gëzimin e tyre për trofeun që do të ngrenë në fund të sezonit.