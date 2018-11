Merret vendimi zyrtar, ja kur do të luhet klasikja mes River Plate dhe Boca Juniors

Shtuar më 24/11/2018, ora 23:45

Mes kaosit total në Buenos Airels, finalja e kthimit për Kupën Libertadores, mes River Plate dhe Boca Juniors do të luhet nesër në orën 17:00 (21:00 me atë shqiptare), pas gjendjes së rënduar të lojtarëve të Bocas , pasi trazirave që shkaktuan tifozët kundërshtarë me autobusin e tyre.Ata filluan të gjuajnë gurë drejt autobusit, dhe nga thyerja e xhamave u lënduan disa futbollistë, ndërsa dy më rëndë me çarje pranë syrit, të cilët u dërguan edhe në spital.Të tjerë e kishin të vështirë të mbusheshin me frymë, pasi thithën gazin lotsjellës që policia përdori për të shpërndarë tifozët e Riverit.Pas dy vendimeve, për të shtyrë ndeshjen, një herë në orën 22:00, e më pas në 23:15, rezistenca e drejtuesve të Bocas , bëri që ata të mos pranonin që ndeshja të luhej në kushte të tilla, dhe gjithçka do të diskutohet nesër