Mesfushori i PSV: Jam fans i madh i Messit

Shtuar më 28/11/2018, ora 17:00

Mesfushori i PSV Eindhoven, Gaston Pereiro, ka bërë të ditur se ai është tifoz i madh i yllit të Barcelonës dhe se është i lumtur që sonte do ta ketë mundësinë të luajë kundër tij në Ligën e Kampionëve.“Unë po ndihem mirë dhe të luajë kundër Barcelonës është një ndeshje e ëndrrave të mia. Në Camp Nou, ne luajtëm mirë deri në momentin kur e shënoi golin Messi”, ka thënë Pereiro në konferencën për shtyp para ndeshjes.“Ai është një lojtar i mrekullueshëm dhe unë duhet të jem i kujdesshëm me të. A jam tifoz i tij? Natyrisht dhe jam shumë i lumtur që do ta kem mundësinë të luajë kundër tij. Ata e kanë një skuadër të mrekullueshme, por ne jemi të përqendruar ta fitojmë ndeshjen”, u shpreh ai.