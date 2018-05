"Mesi nuk i ka bërë presion arbitrit"

Barazimi 2-2 mes Barcelonës dhe Real Madridit mbrëmë në “El Clasico” ka pasur shumë kritika dhe fjalë të shumta, pasi Messi kishte fyer gjyqtarin Alejandro Hernandez duke përdorur fjalë ofenduese.Kjo çështje u ngrit pas pohimeve të Sergio Ramosit se ylli i Barçës i kishte bërë presion gjyqtarit pas pushimit mes pjesëve, pak pasi Sergi Roberto ishte përjashtuar nga loja me karton të kuq për shkak të goditjes me grusht ndaj Marcelos, transmeton Gazeta Express.“Lionel asnjëherë s’ka treguar mosrespekt ndaj gjyqtarit dhe nuk e ka thirrur në ndonjë emër ofendues”, një burim i afërt me Messin ka thënë për të përditshmen spanjolle “Marca”.“Ai foli me gjyqtarin në disa raste, siç tregojnë pamjet televizive. Megjithatë, ka qenë në fushë jo në tunel”, sipas burimit. /albeu.com/