Fati me Tiranën, kualifikohet direkt në "Play-Off" ku do të përballet me kampionët e Bullgarisë





Kështu normalisht kampionia e Shqipërisë do të luante në Shtuar më 31/08/2020, ora 13:58 europa play-off turin menjëherë Tage: league Fati nuk e donte në turin e dytë të "Champions League " atje ku Tirana humbi padrejtësisht ndaj Crevena Zvezdës, megjithëse luajti më mirë sesa kundërshtari. Por gjithçka i është rikthyer në " Europa League ", duke sjellë edhe festë në kampin e bardhebluve.Kështu normalisht kampionia e Shqipërisë do të luante në turin e tretë të Europa League dhe më pas duhej të mbërrinte në " Play-off ", për të kërkuar grupet e këtij kompeticioni. Por teksa u hodh shorti në Nion të Zvicrës u përcaktuan edhe me fat dy ekipet që do të shkonin menjëherë në "Play-Off", pa pasur pengesa në turin e tretë të " Europa League ". Dhe kush ishte ekipi i parë që u kap? Tirana! Më pas do t’i bashkohet edhe Ludogorest që mbërrijnë menjëherë në "Play-Off".

