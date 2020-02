Messi apo Ronaldo? Arnold befason me përgjigjen e tij

Shtuar më 11/02/2020, ora 13:12

Trent Alexander Arnold ka zhvilluar një bashkëbisedim me fansat e tij në rrjetin social, Twitter.Në pyetjen se a do të luante përkrah Cristiano Ronaldos apo Lionel Messit, mbrojtësi i Liverpoolit dha një përgjigje që pak kush do ta priste."Hendo" ishte përgjigja e lojtarit, e cila la të habitur shumë ndjekës.Në përgjigjet tjera lojtari nuk befasoi. Kundërshtari më i vështirë me të cilin ishte përballur ishte Messi , kurse dy idhujt e tij në futboll jashtë Liverpoolit ishin Zinedine Zidane dhe Thierry Henry Arnold po kalon një sezon të përkryer me “Të Kuqtë”, ku pas 26 ndeshjeve Liverpooli i tij është i pamposhtur duke vijuar i qetë rrugëtimin drejt titullit kampion në Premier League