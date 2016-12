Messi apo Ronaldo, Ibrahimovic: Messi është i papërsëritshëm

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/12/2016, ora 17:04

Zlatan Ibrahimoviç në një intervistë i pyetur mbi Messin dhe Ronaldon ai ka deklaruar se pavarsisht se Topin e Artë e ka fituar Ronaldo, Messi është lojtari më i mirë i momentit.Ibra beson se nuk do të ketë një tjetër futbollist si Messi , për të cilin beson se do të kishte sukses edhe në Angli “Është si në ‘playstation’, mjafton t’i japësh topin dhe ai i driblon të gjithë. Nuk e di nëse në të ardhmen do të dalë ndonjë tjetër , por ai ka një stil të papërsëritshëm”, tha Ibrahimovic për ESPN Brasil.“Unë me të jemi të ndryshëm, pasi ai nuk ka ndërruar kurrë skuadër, ndërsa unë kam pasur dëshirën që të provoj eksperienca të reja. Por, besoj se loja e tij mund të jetë shumë efikase edhe në Angli ”./albeu.com/