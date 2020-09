Messi qëndroi, por cilat do të jenë pasojët e tij te Barcelona?

Telenovela më e madhe e verës ka përfunduar kur Lionel Messi tregoi vendimin e tij për të qëndruar në Barcelonë.Argjentinasi foli për të gjithë procesin që e ka sjellë marrëdhënien e tij me klubin në këtë pikë dhe identifikoi vetëm një armik: Josep Maria Bartomeun.Kështu që edhe për një sezon më shumë, Messi do të vazhdojë të drejtojë Barcelonën, por kjo mund të ketë edhe pasoja.Kufijtë financiarë Ndërsa COVID-19 ka ndikime të mëdha në llogaritë e klubeve, Barcelona do të duhet të pranojë që ata do të shpenzojnë të paktën 100 milionë euro si rezultat i Messit Kjo pasi ata duhet të pagujnë pagën e tij, ndërsa do të largohet falas pas një vit.Nënshkrimet e mundshme si Lautaro Martinez, Georginio Wijnaldum dhe Memphis Depay tani duken të pamundura.Çarje institucionale Messi po qëndron, por ai u përkujdes që të godas drejtuesit e klubit, duke thënë se nuk kanë asnjë projekt.“E vërteta është se nuk ka pasur asnjë projekt ose ndonjë gjë për një kohë të gjatë”.“Ata mashtrojnë dhe mbulojnë vrima ndërsa gjërat kalojnë”, ka thënë Messi për Goal.com.Marrëdhënia midis tij dhe Bartomeu nuk mund të ishte dëmtuar më shumë se sa tash, ndërsa tifozët do të presin me padurim zgjedhjet që do të mbahen në mars. Tifozët të ndarëKapitujt e ndryshëm që janë shpalosur gjatë javëve të fundit kanë lënë gjithashtu tifozët të ndarë në dy grupe. Kritikët e Messit janë rritur në numër dhe paraqitjet e ardhshme nëse do të ishin të këqija, mund të shkaktojnë edhe ndonjë reagim më të madh. Messi mund të mos jetë aq i paprekshëm sa ka qenë më parë.Atmosfera në dhomat e zhveshjesKapiteni po qëndron, por ka të ngjarë që disa nga shokët e tij të skuadrës dhe miqtë e tij më të mirë të largohen. Të gjithë sytë janë tani drejt Luis Suarezit, i cili duket se do të largohet së shpejti, ndërsa Arturo Vidal është një tjetër aleat i Messit që sigurt se do të largohet.Vetëm Jordi Alba dhe Sergio Busquets pritet të qëndrojnë akoma.Sa i përket trajnerit, karakteri i fortë i Ronald Koeman ishte i njohur para se të merrte punën dhe ai nuk humbi kohë për ta treguar atë, madje edhe me vetë Messin.Marrëdhënia midis trajnerit dhe numrit 10 do të jetë thelbësore për të parë se si do të shkojë sezoni 2020/21./Telegrafi/