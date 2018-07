Migjen Basha zbarkon në Selanik, tifozët e mirëpresin me krahë hapur

Shtuar më 22/07/2018, ora 22:10

Ashtu siç e kishte paralajmëruar disa ditë më parë në një intervistë për mediat italiane, Migjen Basha, zbarkoi sot në Selanik për të firmosur kontratën me skuadrën Një pritje e ngrohtë për mesfushorin shqiptar nga tifozët e Aris të cilët i kanë varur shallin e skuadrës së tyre në qafë dhe kanë pozuar me flamurin dhe fanellën e verdhezinjve.Ajo që binte më së tepërmi në sy është se një tifoz grek mbante veshur fanellën e mbrojtësit korçar Kristi Vangjeli, i cili u aktivizua për 9 sezone me skuadrën nga Selaniku.Vangjeli arriti të fitonte zemrën e tifozëve të Aris . Madje ditët e fundit u përfol për një tjetër rikthim te skuadra greke, por në fund 32-vjeçari vendosi të qëndronte te Skënderbeu.“Do të jap 200% për ekipin dhe të gjithë bashkë të bëjmë më të mirën për klubin. Ka mbetur vetëm vizita mjekësore por gjithçka është në rregull, nesër është firma”, ishin fjalët e para të Bashës. /albeu.com/