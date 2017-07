Milan e nis me fitore aventurën në Evropë (VIDEO)

Shtuar më 27/07/2017, ora 21:58

Skuadra e Milanit është kthyer me fitore në garat evropiane, pasi ka mundur në udhëtim Craiovan me rezultat minimal 1:0.Kjo ndeshje është zhvilluar në kuadër të kualifikimeve për fazën e grupeve të Europa League.Golin e vetëm dhe të fitores në këtë ndeshje e shënoi Ricardo Rodriguez në minutën e 44’, duke shënuar një gol të bukur nga gjuajtja e lirë.Pas një jave Milan do të zhvillojë edhe ndeshjen e kthimit në San Siro. /albeu.com/