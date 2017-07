Milan i hap derën Bertolacit: Bëj çtë duash

Shtuar më 11/07/2017, ora 13:26

Një takim i ri do të zhvillohet gjatë ditës në mes të liderëve të Genoas dhe Andrea Bertolacci për të vlerësuar një marrëveshje të mundshme me Milanin.Lojtari dëshiron të largohet për më shumë hapësira për të rinisur karrierën e tij. Genoa do të jetë destinacioni i tij ideal, siç vuri në dukje nga Sky Sport përcjell Albeu.com. Milan gjithshtu dëshiron që lojtari të gjejë një ekip të ri nëse është e nevojshme për të pasi tek kuqezinjtë vendi titullarë nuk i premtohet. /albeu.com/