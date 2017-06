Milan kthehet duarbosh nga Cardiff, por nuk dorëhiqet

Shtuar më 04/06/2017, ora 20:56

Stadium i Milanit ishte në Cardiff natën e mbrëmshme për të shqyrtuar nga pranë çështjen Morata dhe James. Milan do ta kishte më të lehtë nëse mbrëmja për madrilenët do kishte qenë e zezë, por atmosfera festive ka zhvlerësuar çdo mundim të Milanit Pas dështimit në provën e parë italianët do tentojnë përsëri këtë herë për diçka më konkrete. /albeu.com/