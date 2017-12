Milan nuk ndihet i detyruar të shesë, fillon negociatat për blerjen e parë

Shtuar më 16/12/2017, ora 14:06

Pëlqehet nga shumë klube, mes tyre edhe Milanit. Emri i Nikolo Barelës, mesfushorit të Kaljarit, ka përfunduar në listën e merkatos së Marko Fasones e Masimiliano Mirabelit.Nëse do shfaqet mundësia, dy drejtuesit kuqezinj (së paku) do përpiqen të arrijnë një marrëveshje me klubit sard, në qershor ose janar.Të vetëdijshëm, megjithatë, se nuk do e kenë aspak të lehtë. Si fillim për konkurrencën e ngjeshur: Interin , Juventusin e Romën. Pengesa tjetër qëndron te çmimi i vendosur: rreth 20 milionë. Një shifër jo e jashtëzakonshme, por as e papërfillshme duke marrë në konsideratë problemet me rregullat financiare të UEFA-s. /albeu.com/