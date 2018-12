Milan tiumfon me përmbysje ndaj Parmës, ngjitet përkohsisht në vëndin e 4 (VIDEO)

Shtuar më 02/12/2018, ora 14:39

Milani ështe rikthyer te fitorja në Serinë A. Kuqezinjtë kanë triumfuar 2-1 ndaj Parmës në San Siro . Ishte një fitore e vuajtur por tashmë skuadra e Gatuzos ngjitet përkohësisht në vënin e 4, shkruan Albeu.com.45 minutat e para u mbyllën në barazim pa gola, takimi në“San Siro ” është zhbllokuar në minutën e 50-të dhe kanë qenë miqtë ata që kanë kaluar në avantazh me Inglese.Gëzimi i Parma-s ka zgjatur vetëm 5 minuta pasi vendasit janë kundërpërgjigjur menjëherë me Patrick Cutrone, i cili ka kthyer ekuilibrin me një goditje të saktë brenda zonës së rreptësisë.Në minutën e 71-të ka ardhur përmbysja e kuqezinjve, të cilët kanë realizuar golin e dytë, të shënuar nga Kessie me penallti, e cila është akorduar nga arbitri Calvarese pas ndërhyrjes së VAR. /albeu.com/