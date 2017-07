Milani arrin marrëveshje me Lazion për Biglian

Shtuar më 13/07/2017, ora 23:11

Milan ka arritur marrëveshje me Lazion për transferimin e mesfushorit, Lucas Biglia , i cili do të kushtojë 17 milionë euro Kuqezinjve.Në sajtin zyrtar të Gianluca Di Marzio raportohet se Biglia do të largohet të premten nga kampi stërvitor i Lazios për të kompletuar transferimin te Milano. Raportohet se marrëveshja është arritur pas bisedimeve në telefon mes presidentit, Claudio Lotito dhe drejtorit të Milanit , Marco Fassone. Biglia ka qenë synim i Milanit gjatë gjithë verës, por hezitonin të arrinin marrëveshje për shkak se Lazio kërkonte 20 milionë euro. /albeu.com/