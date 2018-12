Milani dorëzohet për Ibrahimovic

Shtuar më 05/12/2018, ora 10:05

Zlatan Ibrahimovic me shumë mundësi do të qëndrojë tek skuadra e Los Angelos Galaxy, shkruan Albeu.com.Sipas Sportitalia, mbrëmjen e së martës bisedimet kanë hasur në probleme serioze dhe të dy palët janë duke menduar të heqin dorë duke i braktisur përfundimisht bisedimet Deri mbrëmë u raportua se kishin mbetur vetëm detajet për t’u zgjidhur dhe se Ibra do të kalonte në Milan gjatë afatit kalimtar të janarit si lojtar i huazuar.Ndërkohë Ibrahimovic luajti për 2 sezone te Milani duke shenuar 42 gola. /albeu.com/