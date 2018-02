Milani ka gati dy "të harruarit" për të zbritur çmimin e lojtarit të Genoas

Shtuar më 23/02/2018, ora 11:39

Sipas gazetës italiane Tuttosport, Milani janë të interesuar të sjellin Laxaltin në San Siro, pasi ata janë të impresionuar nga puna dhe shkathtësitë e tij. Genoa do të kërkonte të paktën 10 milionë euro, por Milani ka dy karta në dorë për ta ulur këtë çmim.Gazeta italiane raporton se mesfushori Bertolacci dhe sulmuesi Gianluca Lapadula mund të përdoren si pjesë e marrëveshjes.Ky i fundit është në huazim te Genoa , të cilët janë të detyruar të nënshkruajnë me atë në fund të sezonit për një shifër të raportuar prej 11 milionë eurosh.Nëse kjo do të ndihmonte në marrjen e një marrëveshjeje për Laxaltin , Rossonerët mund të ofronin një zbritje për këtë tarifë. /albeu.com/