Milani "kinez" bën gati blerjen e parë për sezonin e ardhshëm

Shtuar më 17/04/2017, ora 16:30

Ardhja e pronarëve të rinj të Milani , do të ndryshojë dhe strategjinë e merkaton. JongHong Li dhe bashkëpunëtorët e tyre kanë filluar nga punë për të transferuar lojtarë cilësorë për në sezonin e ardhshëm "Daily Star"shkruan se blerja e parë e kinezëve do të jetë Cesc Fabregas . Mes palëve flitet se është gjetur një akord dhe pritet që marrëveshja të zyrtarizohet shumë shpejt. Fabregas e ka humbur vendin e titullarit në ekip dhe po mendon largimin prej kohësh dhe me të gjitha gjasat në sezonin e ri do të veshë fanellën kuqezi të Milanit.