Milani "piketon" zëvendësuesin e Donnarummas, vjen nga Franca

Shtuar më 09/09/2020, ora 12:42

Pasi Begovic nuk ka pranuar të qëndroj në "San Siro", Milani tashmë e ka gjetur portierin e dytë.Rosonerët kanë arritur marrëveshje me gardianin e Lyonit, Ciprian Tatarusanu i cili do të jetë zëvendësues i Donnarummas.34 vjeçari do të qëndroj si portier i dytë te skuadra e Piolit dhe do të nënshkruaj një kontratë tri vjeçare.Rumuni ka luajtur edhe më parë në Serie A me fanellën e Fiorentinës. Tatarusanu është edhe portier i Rumanisë nga viti 2010 ku ka mbi 70 paraqitje.