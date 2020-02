Milani "piketon" zëvendësuesin e Donnarummas

Shtuar më 16/02/2020, ora 11:20

Skudra e Milanit po merr masat pwr njw largim tw mundshwm tw portierit Gialuigi Donnarumma ‘Rossoneri’ duket se kanë identifikuar edhe zëvendësuesin portierit italian, në rast se ky i fundit largohet nga skuadra gjatë verës së ardhshme.Raportime të medieve italiane bëjnë të ditur se Milan kanë identifikuar Salvatore Sirigu si zëvendësuesin potencial të Donnarumma Kontrata e Gigi me Milan do të skadojë në fund të sezonit të ardhshëm dhe akoma nuk ka ndonjë dakordim për rinovimin.Kështu, Milan besohet se do të shes kartonin e lojtarit në fund të këtij sezoni, për të grumbulluar të holla. Ky është opsion më i mirë sesa largimi i portierit si transferim i lirë.