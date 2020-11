Milanin e shpëton Ibra në fund (VIDEO)

Shtuar më 08/11/2020, ora 22:46

Milani barazon 2-2 në fund një ndeshje që pa gjithçka… Tranversë, dy gola të anuluar, penallti e humbur nga Ibrahimovic dhe mbi 25 tentativa në portën kundërshtare.Në “San Siro” përfundon 2-2 ndaj Verona, në një sfidë që nisi në malore për kuqezinjtë, të cilët pësuan dy gola shpejt nga Barak dhe me mungesë fati te devijimi i Calabrias në portën e tij.Më pas, erdhi goli i kuqezinjve sërish me një devijim vendimtar nga Verona.Nga minuta e 30-të deri në fund, kuqezinjtë dominuan absolutisht dhe bënë gjithçka për ta kthyer.Të paktën 4 raste Ibrahimovic, 2 Theo Hernandez, por edhe të tjerë me Leao.Ibra gaboi edhe penalltinë e fituar nga Kessie, ndërsa në fund pasi arbitri i anuloi gol, do të shënonte me kokë 2-2.