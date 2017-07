Milanit dhe Aubameyang iu buzëqesh fati

Shtuar më 11/07/2017, ora 17:22

Sipas La Gazzetta dello Sport dje një përfaqësues i Pierre Emerick Aubameyang ka fluturuar për në Kinë për të biseduar në Tianjin Tianjin është një ekip që është interesuar fuqishëm për sulmuesin e Borussia Dortmund. Klubi i Fabio Cannavaro do të duhet të përshpejtojë proceduratderi nga e premtja, sepse atë ditë do të mbyllë merkatoja kineze përcjell Albeu.com.Milani mbetet në dritare, dhe në qoftë se sulmi i Tianjin nuk duhet të jetë i suksesshëm, do të bëjë një përpjekje për të sjellë Aubameyang në Milanello. /albeu.com/