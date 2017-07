Milinkoviç në krah të Gjicit, tërbim në Kukës dhe Gjirokastër

Shtuar më 29/07/2017, ora 15:16

Përpos protestave të tifozëve të Kukësit për shkak të vendimit për ekstradimin e Ismail Morinës në Serbi, Mlladen Milinkoviç është prezantuar tek kjo skuadër në krah të presidentit Safet Gjici.Një gjë e tillë ka tërbuar fare ekipin e mëparshëm të Milinkoviç, Luftëtarin.Në një prononcim për "Panorama Sport", presidenti i Luftëtarit, Grigor Tavo ka theksuar se trajneri ka edhe një vit kontratë me ekipin duke paralajmëruar se do ta çojnë në gjyq Milinkoviç in e çoj në gjyq . Është e turpshme që si ai dhe Kukësi marrin guximin të dalin para mediave, në një kohë që trajneri ka edhe 1 vit kontratë me ne. Ka pasur shumë kohë më parë biseda me Kukësin, ndihemi të tradhtuar. Tani shihemi ne gjyq "., - tha ai. /albeu.com/